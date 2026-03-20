România va juca la Istanbul, iar formula stabilită de selecționerul în vârstă de 80 de ani cuprinde modificări importante comparativ cu selecția pentru partidele cu Bosnia și San Marino din 2025.

Modificări în toate compartimentele

În poartă, Ștefan Târnovanu a rămas în afara lotului după ce a pierdut postul de titular la FCSB (detalii AICI). Locul său a fost luat de Mihai Popa.

În linia defensivă, Kevin Ciubotaru i-a luat locul lui Alexandru Chipciu, care este accidentat. Tot în apărare au fost chemați Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Andrei Coubiș, în timp ce Bogdan Racovițan a fost lăsat în afara lotului.

La mijlocul terenului, Nicolae Stanciu revine la lot și îl înlocuiește pe Marius Marin, care este indisponibil din cauza unei accidentări. De asemenea, Alexandru Dobre i-a luat locul lui Darius Olaru, cel din urmă nefiind convocat pentru această acțiune.

În atac se înregistrează o premieră: Marius Coman a fost chemat la echipa națională. Această decizie a fost luată în contextul în care Denis Drăguș este suspendat, iar Louis Munteanu este accidentat. Daniel Bîrligea este singurul atacant care a fost păstrat pe această poziție din lotul precedent.

Lista completă a numelor noi apărute pe lista lui „Il Luce”: Mihai Popa (portar), Kevin Ciubotaru (fundaș), Radu Drăgușin (fundaș), Andrei Burcă (fundaș), Andrei Coubiș (fundaș), Nicolae Stanciu (mijlocaș, Alexandru Dobre (mijlocaș) și Marius Coman (atacant).

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).