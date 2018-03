OPINIE / Schimbarea care nu mai vine! Romania, intre manipularea clasamentului FIFA si groaza de a promova tineri

Sambata, ora 20:00 Israel - Romania - PROTV; Marti, 21:30 Romania - Suedia, in direct la PROTV!

Autor: Gabriel Chirea



Cosmin Contra pare sa copieze strategia ultimilor selectioneri ai Romaniei, care au promovat rar tineri, au alcatuit lotul in mod discretionar, nu dupa criterii foarte clare, au incercat sa manipuleze clasamentul FIFA si au mers pe mana multor jucatori sleiti de puteri sau plafonati.

Pana la startul Campionatului European din 2020, printre gazdele caruia se gaseste si Bucurestiul, multi (aproape jumatate) dintre componentii lotului convocat pentru amicalele cu Israel (24 martie) si Suedia (27 martie) vor ajunge sa agate ghetele in cui sau sa se afle la limita superioara a carierei de jucator. In aceasta situatie se afla toti portarii (Tatarusanu, Nita, Lung, Lobont), mare parte dintre fundasii de baza (Sapunaru, Moti, Grigore), unii mijlocasi (Pintilii, Deac, Budescu, Chipciu) si atacantul Keseru.

In conditiile in care Bogdan Stancu (30 ani / 33 ani la inceperea Euro 2020) a anuntat ca se retrage de la echipa nationala, iar Costel Pantilimon (31 ani / 33 ani), Vlad Chiriches (28 ani / 30 ani), Iasmin Latovlevici (31 ani / 34 ani), Valerica Gaman (29 ani / 31 ani), Ovidiu Hoban (35 ani / 37 ani), Eric Bicfalvi (30 ani / 32 ani), Alexandru Maxim (27 ani / 30 ani) sau Denis Alibec (27 ani / 29 ani), jucatori convocati la ultimele actiuni ale nationalei, nu sunt nici ei la prima tinerete sportiva, este clar ca intinerirea si "revolutia" asteptate de la Cosmin Contra nu vor veni nici in aceasta campanie. Noul selectioner pare si el, ca si predecesorii sai, interesat mai mult de coeficientul si locul in clasamentul FIFA, decat de construirea unei echipe competitive si de impunerea unui sil de joc eficient, si va folosi meciurile amicale nu pentru a testa jucatori de perspectiva, ci pentru a ne mentine artificial o aura de respectabilitate.

In conformitate cu strategiile de pana acum si in lipsa unui plan coerent, Romania se pregateste sa atace Euro 2020 (preliminariile si, poate, turneul final) cu un capitan rezerva la echipa de club, o aparare imbatranita si panicoasa, o linie de mijloc fara agresivitate si cu o talie redusa si cu niste atacanti care marcheaza exasperant de rar in tricoul Romaniei, plus un joc ultradefensiv, emotiv si previzibil.

Cati ani vor avea, la startul Euro 2020, jucatorii convocati pentru amicalele cu Israel si Suedia:

Portari: Ciprian Tatarusanu (34 ani), Silviu Lung (30 ani), Florin Nita (32 ani), Bogdan Lobont (42 ani);

Fundasi: Romario Benzar (28 ani), Cristian Manea (22 ani), Cosmin Moti (35 ani), Cristian Sapunaru (35 ani), Dragos Grigore (33 ani), Alin Tosca (28 ani), Ionut Nedelcearu (24 ani), Nicusor Bancu (27 ani);

Mijlocasi: Mihai Pintilii (35 ani), Razvan Marin (24 ani), Alexandru Cicaldau (23 ani), Nicolae Stanciu (27 ani), Alexandru Chipciu (31 ani), Dorin Rotariu (25 ani), Paul Anton (29 ani), Gheorghe Grozav (29 ani), Dennis Man (22 ani), Ciprian Deac (34 ani), Alexandru Mitrita (25 ani), Constantin Budescu (31 ani);

Atacanti: Claudiu Keseru (33 ani), Florin Andone (27 ani), George Tucudean (29 ani).