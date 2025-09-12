După ce fanii i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu, a fost vehiculată posibilitatea ca Gică Hagi să devină selecționerul echipei naționale.

Gică Hagi ar fi cerut ca Mihai Stochiță să fie demis pentru a accepta să devină selecționer

Gică Popescu, apropiat al lui Hagi și președinte la Farul Constanța, a dezvăluit că ”Regele” este mai mult decât pregătit pentru a prelua frâiele echipei naționale și a mărturisit că Hagi este gata să cedeze acțiunile de la Farul.

Chiar Mircea Lucescu a declarat că ar fi dispus să își încheie mandatul de selecționer mai devreme astfel încât Gică Hagi să preia echipa națională, dar deocamdată nu a fost luată o decizie în acest sens.

Florin Prunea susține că Gică Hagi a fost aproape să devină selecționer și înainte cu câțiva ani, însă, în cele din urmă, ”Regele” s-a decis să își continue proiectul la Farul. Atunci, pentru a prelua echipa națională, Gică Hagi ar fi avut o pretenție, ca Mihai Stoichiță să plece de la Federație.

”Data trecută de ce nu a venit? A mai primit o astfel de ofertă și nu a acceptat-o. A fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz. A spus: ăla afară, ăla afară. Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.

