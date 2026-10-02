„O pierdere!” Răzvan Raț surprinde înainte de Polonia - România: „Să nu ne mai blocăm de mine de acum 150 de ani”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Răzvan Raț surprinde înainte de Polonia - România

În partida cu Bosnia, selecționerul a decis să schimbe nu mai puțin 9 jucători în echipa de start, astfel că Lisav Eissat și Andrei Coubiș au fost folosiți în benzile apărării.

Întrebat despre decizia lui Gică Hagi, Răzvan Raț a fost sincer și a mărturisit că l-ar vedea mai degrabă pe Coubiș în centrul defensivei. Totodată, fostul fundaș a expus că absența lui Louis Munteanu este o pierdere importantă.

Răzvan Raț ocupă locul 4 în clasamentul selecțiilor, cu 113 apariții, însă e de părere că echipa națională nu mai trebuie să trăiască din perioada în care evolua, ci mai degrabă să descopere noi fundași laterali, iar aici i-a nominalizat pe Nicușor Bancu, Andrei Rațiu și Andrei Borza.

„E o pierdere, pentru că nu avem foarte multe variante. Pe de altă parte, e Bîrligea, omul care a marcat (n.r. – cu Bosnia). Vom vedea.

E, într-adevăr o pierdere, pentru că Louis Munteanu e un jucător important, la momentul actual, pentru echipa națională.

După părerea mea, Coubiș este mai mult fundaș central. Pe Eissat l-am văzut prea puțin ca să-mi pot spune părerea.

Mai departe, îi avem pe ceilalți, Bancu, Rațiu, Borza, mai sunt jucători care pot evolua pe pozițile respective. Haideți să nu ne mai blocăm în Răzvan Raț de acum 150 de ani”, a declarat Răzvan Raț.