Selecționata lui Gheorghe Hagi este fără victorie după primele două etape din UEFA Nations League, în urma înfrângerilor cu Suedia la Solna, scor 1-2, și cu Bosnia la București, scor 2-4.

Meciul cu Polonia va avea loc la Varșovia și va conta pentru a treia rundă din Nations League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

”Ne dă fiori acest meci?” Răzvan Raț, fără perdea înainte de Polonia - România

Răzvan Raț, fost internațional român, a sugerat că tricolorii sunt în mare dificultate înaintea meciului cu Polonia și că sunt multe lucruri de pus la punct acum la prima reprezentativă.

”(n.r. Ne dă fiori acest meci?) Se pare că ne dă fiori orice meci, așa că eu cred că suntem în dificultate, avem foarte multe lucruri de pus la punct.

Nu vreau să intru în discuții, pentru că orice discuție aș lansa-o o să pară o critică indiferent la adresa jucătorilor sau selecționerului. Nu vreau să intru în detalii.

Dar, da, suntem în dificultate. Avem, la modul general, foarte multe lucruri de pus la punct”, a spus Răzvan Raț.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: