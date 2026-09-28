„Nu știu ce nu a mers!” Alex Cicâldău, debusolat după România - Bosnia 2-4

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, pierdut de „tricolori” cu scorul de 2-4.

Alex Cicâldău, debusolat după România - Bosnia 2-4

La scurt timp după fluierul final, Alex Cicâldău, marcatorul golului de 2-4, și-a găsit cu greu cuvintele. Mijlocașul a expus că partida va trebui analizată cu atenție și că pe viitor, fără doar și poate, echipa națională va arăta o altă față.

„Prea multe nu prea sunt de spus. Trebuie să mergem și să analizăm ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă astăzi.

Sunt sigur că vom putea să jucăm cum cere domnul Hagi, iar pe viitor va fi mai bine. Am pierdut, golul meu e mai puțin important în această seară”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit Antena Sport.