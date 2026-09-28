„Nu știu ce nu a mers!” Alex Cicâldău, debusolat după România - Bosnia 2-4

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, pierdut de „tricolori” cu scorul de 2-4.
Alex Cicâldău, debusolat după România - Bosnia 2-4
La scurt timp după fluierul final, Alex Cicâldău, marcatorul golului de 2-4, și-a găsit cu greu cuvintele. Mijlocașul a expus că partida va trebui analizată cu atenție și că pe viitor, fără doar și poate, echipa națională va arăta o altă față.
„Prea multe nu prea sunt de spus. Trebuie să mergem și să analizăm ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă astăzi.
Sunt sigur că vom putea să jucăm cum cere domnul Hagi, iar pe viitor va fi mai bine. Am pierdut, golul meu e mai puțin important în această seară”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit Antena Sport.
Echipele de start din România - Bosnia
România: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.
Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan.
Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic.
Rezerve: Jurkas, Hamzic, Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic.
Desfășurarea evenimentelor din România - Bosnia 2-4
Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.
Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.
Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.
Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.
Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.
Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.
Cicâldău a redus din diferență 7 minute mai târziu, când a expediat frumos din afara careului. Bîrligea a mai punctat în minutul 89, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. În urma celor două meciuri din UEFA Nations League, România se află pe locul 4, cu 0 puncte acumulate și un golaveraj de -3.