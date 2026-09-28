Cu o garnitură de start schimbată aproape în totalitate față de meciul de la Stockholm, România a început cum nu se putea mai rău pe Arena Națională și a încasat nu mai puțin de trei goluri în prima repriză. Lucrurile nu s-au schimbat nici în partea secundă, pentru că ”tricolorii” nu au putut întoarce rezultatul, astfel că Bosnia a plecat cu toate cele trei puncte de la București.

Gică Popescu, fostul mare internațional, în prezent acționar majoritar la Farul Constanța, a analizat partida și a recunoscut superioritatea Bosniei în meciul cu România.

Gică Popescu: ”Trebuie să recunoaștem, o echipă net superioară”

Fostul căpitan al Generației de Aur speră să vadă o altă față a naționalei lui Gică Hagi în meciul de vineri, cu Polonia.

„Trebuie să recunoaștem, am întâlnit o echipă net superioară, cu ștaif de Mondial. La un moment dat nu știam dacă jucăm contra Barcelonei sau contra Bosniei. Din păcate, am avut o problemă foarte mare la nivelul fundașilor centrali.

Nu am arătat foarte bine în seara aceasta, sper să fie un eșec punctual și, la meciul cu Polonia, să arătăm diferit, jucând cu o altă echipă”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor