”Cea mai bună acțiune din istoria naționalei!” Bosniacii jubilează după ce au văzut ce s-a întâmplat în meciul cu România

În minutul 55, bosniacii au marcat pentru 4-1, după o acțiune superbă.

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Totul a început de la Zlomislic, iar bosniacii au pasat foarte bine pe toată lungimea terenului, fără ca tricolorii să aibă posibilitatea de a lansa un contraatac.

Faza a fost finalizată de o centrare de excepție a lui Esmir Bajraktarevic și o finalizare cu capul a lui Mahmic, în fața căruia Ionuț Radu nu a avut nicio șansă.

Bosniacii au fost impresionați de faza echipei lui Sergej Barbarez și au numit-o ”cea mai frumoasă acțiune din istoria naționalei”.

”A fost construită cea mai frumoasă fază din istoria echipei noastre naționale și, cu adevărat, este o plăcere să o privești.

Internaționalii noștri au construit faza începând de la portar, iar jocul de pase a durat destul de mult.

Apoi au accelerat, a urmat magia lui Bajraktarević și golul lui Mahmic”, au scris jurnaliștii de la SportSport.ba.