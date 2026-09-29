Fostul internațional Gabi Balint a avut un discurs dur la finalul partidei de pe Arena Națională.

Gabi Balint îl critică pe Ionuț Radu după România - Bosnia 2-4

Balint este de părere că în acest duel au contat foarte mult și erorile portarului Ionuț Radu, fără să dea numele jucătorului de la Celta Vigo:

"Înfrângerea asta doare cel mai mult. Știrbește mult încrederea cu 4 goluri primite. Lucrurile nu merg bine. Parcă nu am avut apărători centrali. E de urmărire a adversarului. Nu merge cu doi fundași centrali pe bandă.

Înainte ne mai scotea portarul. Acum ne-a îngropat mai mult (n.r Ionuț Radu). Defensiv, slab. La mijloc, nimic. Bîrligea a marcat, în rest nimic.

Eu cred că trebuie să restrângem lotul. Nu putem să facem un lot atât de larg. Trebuie să vedem pe ce ne bazăm. Mai promovăm un tânăr, dar aici nu e echipă de club", a declarat Gabi Balint, pentru Digi Sport.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor