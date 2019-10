"Nu e posibil asa ceva!" Selectionerul Norvegiei a luat FOC la conferinta de presa si a criticat din nou UEFA: "Nu trebuia sa fie pe stadion acei copii"

Romania a terminat la egalitate, scor 1-1 partida cu Norvegia.

Romania a ratat pe final o victorie exceptionala in fata Norvegiei. Elevii lui Contra au deschis scorul prin Mitrita in minutul 62, dupa o faza spectaculoasa. In minutul al doilea de prelungiri, Norvegia a egalat prin Sorloth dupa o centrare excelenta a lui Normann. La finalul partidei. selectionerul Norvegiei, Lars Lagerback a criticat din nou faptul ca UEFA a permis Romaniei ca la aceasta partida sa asiste copii.

"Nu cred ca asta am vrut sa spun, au fost multe intrebari. Asta depinde numai de UEFA, de decizia pe care a luat-o UEFA. Este o decizie total incorecta, sunt de multi ani in fotbalul international. Daca decizi ca a fost o problema si inchizi stadionul, dar regulile permit prezenta pe stadion totusi. Nu critic Romania, ei au profitat de reguli.

Vreau sa spun ca pentru mine e incredibil ca UEFA are acete reguli. Cand am fost intrebat la conferinta de presa, normal ca am spus ca imi doresc sa nu existe rasism. Ceea ce am vrut sa spun este ca a fost una dintre cele mai nedrepte decizii pe care le-am experimentat vreodata.

Nu cred ca asta a avut vreun efect asupra modului in care s-a desfasurat meciul. Daca vrei sa opresti rasismul, lucru pe care eu il consider foarte important, trebuie sa iei decizii mai dure", a spus Lagerback la conferinta de presa.

Romania se afla pe locul 3 in grupa si are nevoie de o victorie cu Suedia pe Arena Nationala, pe 15 noiembrie, si de un rezultat de egalitate in Spania pentru a se califica la EURO.