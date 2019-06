NORVEGIA - ROMANIA LIVE 21:45 PRO TV | Echipa pregatita de Contra vs. echipa lasata acasa! Cum arata primul 11 al fotbalistilor la care selectionerul a renuntat

Meciul Norvegia - Romania, din preliminariile pentru EURO 2020, se joaca astazi, de la ora 21.45. Partida va fi transmisa IN DIRECT de ProTV.

Meseria de selectioner e mai grea decat cea de antrenor la echipa de club. Dovada sta in faptul ca, in afara de cei 25 de fotbalisti convocati pentru dubla cu Norvegia si Malta, Cosmin Contra mai putea sa alcatuiasca un prim 11 doar din jucatori lasati in afara listei.



Echipa jucatorilor care nu au prins lotul

Costel Pantilimon (Nottingham Forest) - Cristi Manea (Apollon Limassol), Mihai Balasa (FCSB), Bogdan Tiru (Viitorul), Bogdan Vatajelu (Jablonec) - Constantin Budescu (Al Shabab), Alexandru Cretu (Maribor), Florin Tanase (FCSB) - Alexandru Mitrita (NY City), Florin Andone (Brighton), Alexandru Baluta (Slavia Praga)



Rezerve: Florin Nita (Sparta Praga) - Mihai Butean (Astra), Sergiu Suciu (Venezia), Vasile Mogos (Cremonese), Cristian Ganea (Numancia), Andreas Calcan (Viitorul), Denis Alibec (Astra)

Echipa probabila din meciul cu Norvegia

Ciprian Tatarusanu (Nantes) - Alexandru Chipciu (Sparta Praga), Cristian Sapunaru (Kayserispor), Dragos Grigore (Ludogoret), Nicusor Bancu (CSU Craiova) - Razvan Marin (Ajax), Nicolae Stanciu (Al Ahli) - Ciprian Deac (CFR Cluj), Claudiu Keseru (Ludogoret), Gicu Grozav (Kisvarda) - George Tucudean (CFR Cluj)



Rezerve: Silviu Lung (Kayserispor), Andrei Radu (Genoa) - Romario Benzar (FCSB), Alin Tosca (PAOK), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Iulian Cristea (FCSB), Alexandru Maxim (Mainz), Dorin Rotariu (Astana), Paul Anton (Samara), Tudor Baluta (Brighton), Ianis Hagi (Viitorul), Dennis Man (FCSB), Dan Nistor (Dinamo), George Puscas (Palermo)