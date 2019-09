"Noi avem spectatori care vin sa manance popcorn sau sa faca probleme" Sumudica, mesaj dur pentru suporterii nationalei! Problema grava pe care a observat-o antrenorul roman

Romania e pe locul 3 in grupa F din preliminariile EURO 2020.

Romania a pierdut 1-2 cu Spania si a castigat 1-0 cu Malta.

Totusi, meciurile nationalei nu au fost lipsite de incidente. La meciul cu Spania, jucat pe National Arena, ultrasii au aprins torte si au stricat momentul de reculegere in memoria fiicei lui Luis Enrique. Incidentele pot aduce o suspendare drastica Romaniei din partea UEFA.

Marius Sumudica a criticat comportamentul suporterilor nationalei si a facut o comparatie cu suporterii nationalei Turciei, care au strigat si au incurajat echipa pana in minutul 90 am meciului cu Andorra.

"Am vazut meciul Turcia - Andorra, s-au chinuit incredibil. Stiti ce s-a intamplat pana in minutul 90? A urlat stadionul, nu am auzit o huiduiala! Nimeni nu a inceput sa huiduie. Tot stadionul i-a impins de la spate. Sa spunem si asta, cu toata stima pentru suporterii romani, noi avem spectatori de rezultat. Noi avem spectatori care vin cu familia sa manance popcorn sau ultrasii care ne fac probleme si isi insulta adversarii din campionat.

Au fost cu Spania 60.000 de spectatori, dar ei sunt la spectacol, dar nu ii imping de la spate.

Pai duceti-va in Regie cand joaca Rapidul, sa vedeti cum ii imping de la spate", a spus Marius Sumudica la PRO X.