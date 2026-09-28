EXCLUSIV Dan Petrescu, spectator de lux la Bosnia - România: ”Sunt pregătit să ajut!”

Dan Petrescu, spectator de lux la Bosnia - România: ”Sunt pregătit să ajut!” Nationala
SPORT.RO
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România - Bosnia se joacă în etapa a doua din Nations League.

TAGS:
Dan PetrescuRomaniabosniaNations LeagueGica Hagi
Din articol

Tricolorii au debutat cu o înfrângere suferită în fața Suediei, scor 1-2, iar naționala lui Gică Hagi speră că va obține primele puncte în meciul cu Bosnia, chiar dacă se anunță un meci dificil, în care tricolorii nu vor avea parte de susținerea fanilor. 

Dan Petrescu, spectator de lux la Bosnia - România

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Chiar dacă suporterii nu vor avea acces pe Arena Națională pentru meciul cu Bosnia, tricolorii vor avea parte de niște spectatori de lux. Printre aceștia se va afla și Dan Petrescu, fostul antrenor al lui CFR Cluj, care va urmări meciul de la lojă. 

Dan Petrescu speră să îi poarte noroc lui Gică Hagi și a anunțat că este gata să facă galerie României dacă va fi cazul. 

O să fie greu fără spectatori, era mai bine cu spectatori. Eu mă duc la meci cu sufletul și cu spiritul și sper să îi aduc noroc naționalei și mai ales lui Gică. Dacă alții strigă, strig și eu, dar nu cred că o să fie galerie. Când eram mic, eram în galerie la Steaua. Dacă trebuie să cânt, nu e problemă, sunt pregătit să ajut”, a spus Dan Petrescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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