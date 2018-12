"Niciodata nu m-am simtit mai mandru ca sunt roman! Nu va temeti, nu va mai invinge nimeni!" FRF a publicat discursul lui Radoi din vestiar, dupa victoria cu Tara Galilor

Finalul lui 2018 i-a apartinut nationalei U21 in sportul romanesc. Romania merge din nou la campionatul european, dupa o pauza de 21 de ani.

FRF a publicat astazi discursul pe care Mirel Radoi l-a tinut in fata jucatorilor la finalul meciului cu Tara Galilor, de la Cluj.

Victoria cu 2-0 a fost decisiva pentru calificarea Romaniei la Euro.

Inainte de meci, Radoi i-a pus pe jucatori sa scrie pe o tabla de ce avem nevoie pentru a invinge. Fiecare fotbalist si-a ales un cuvant cu care sa ii motiveze si pe ceilalti.

"Voi le-ati scris, voi le-ati simtit, voi le-ati pus in teren. Daca nu simteati, nu se termina asa."

"De acum incolo asta o sa mearga mereu cu noi. Asta o sa fie icoana familiei 21. In momentul in care scoateti din voi ce ati scris acolo, ce simte fiecare, nu o sa va poata bate nimeni. Indiferent ca vorbim de Portugalia, de Liechtenstein, de Feroe, de Germania, de cine vreti voi."

"Nu o sa poata sa va bata nimeni. Asta seara ati facut asa cum am spus inainte de meci - 12.000 de romani mandri in tribune, sute de mii, milioane, in fata televizorului si alte zeci de mii, sute de mii, plecati in strainatate."

"I-ati facut sa nu le mai fie rusine cand spun de unde sunt. Acum spun cu mandrie ca sunt din Romania. Am fost plecat noua ani, niciodata nu am fost mai mandru ca sunt roman ca astazi. Si asta datorita voua! Va multumesc! Felicitari!"