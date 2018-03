Nationala U16 a invins Italia cu un gol marcat de noua feblete a lui Becali! Pustiul e monitorizat de Bayern Munchen

Reprezentativa U16 a Romaniei, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2002, a invins cu scorul de 1-0 selectionata U15 a Italiei in prima partida amicala, disputata marti, la Centrul National de Fotbal Buftea.

Dupa o prima repriza in care atacantul Louis Munteanu a ratat cateva ocazii mari, in cea de-a doua parte a meciului Ianis Stoica a inscris golul victoriei din lovitura libera, in minutul 57 al partidei. Ianis este fiul fostului jucator Pompiliu Stoica si a devenit cel mai tanar jucator din istoria FCSB, dupa ce a debutat cu gol, in octombrie 2017, la doar 14 ani si 10 luni, in victoria cu 6-1 in fata celor de la Sanatatea Cluj, in Cupa Romaniei. Juniorul este doar cu o luna mai in varsta decât FCSB-ul lui Gigi Becali si ar fi monitorizat de Bayern Munchen.



Romania: 1. Popa - 2. Grosu, 3. Dragusin, 6. Chilili, 4. Florica - 5. Crivac, 8. Grameni - 7. Stoica (15. Butoiu), 20. Peto, 10. Bani (Corbeanu) - 9. Munteanu (24.Suciu)

Rezerve: 12. Tataru (GK) - 11. Corbeanu, 14. David, 16. Badea, 17. Raul Ziman, 18. Carjan, 19. Vraciu, 21. Urcan, 22. Boleny, 25. Tarta



Italia: 1. Desplanches - 2. Barbetta, 3. Saggioro, 4. Citi, 5. Moraschi - 8. Giovane, 6. Berto (C) - 7.N’Gbesso, 10. Bonetti (15. Scandurra), 11. Zuccon (16. Miretti) - 9. Rosa

Rezerve: 12. Gerardi - 13. Scalvini, 14. Bracaglia, 17. Umile, 18. Magazzu



Arbitri: Horia Mladenovici; Asistenti: Marius Barbulescu, Alexandru Bodolan.



Cea de-a doua partida dintre cele doua selectionate este programata joi, 15 martie, incepand cu ora 11:00, la Centrul National de Fotbal de la Buftea.



Selecționerul Daniel Mogosanu a convocat 23 de jucatori pentru aceasta actiune:

Portari: Robert Popa (SCM Ramnicu Valcea), Alexandru Tataru (Regal Sport)

Fundasi: Daniel Grosu (FC Viitorul), David Dumitru (LPS Tg-Jiu), Radu Dragusin (Regal Sport), Alexandru Chilili (FC Voluntari), Rares Urcan (FC Nurnberg/Germania), Denis Boleny (Kiss Baia Mare), Luca Florica (Regal Sport), Ionut Badea (Alcorcon/Spania)

Mijlocasi: Alexandru Crivac (Academia Danuț Coman), Constantin Grameni (FC Viitorul), Andrei Vraciu (Valencia CF/Spania), Denis Tarta (Kiss Baia Mare), Theodor Butoiu (Academia Danut Coman), Ianis Stoica (FCSB), Theodor Corbeanu (Toronto FC/Canada), Raul Ziman (LPS Satu-Mare), Catalin Carjan (Viitorul Domnesti)

Atacanti: Ahmed Bani (Dinamo), Leon Peto (Osnabruck/Germania), Louis Munteanu (FC Viitorul), Toni Suciu (Csikszereda Miercurea Ciuc)