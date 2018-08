Nationala Romaniei nu are nevoie de Gnohere! "Avem foarte multi jucatori tineri de valoare, care pot juca in echipa nationala"

Cosmin Contra a vorbit despre posibilitatea includerii lui Gnohere in echipa nationala a Romaniei.

Harlem Gnohere este unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul romanesc. Jucatorul celor de la FCSB l-a impresionat si pe Cosmin Contra. Selectionerul a declarat ca exista posibilitatea ca Gnohere sa fie chemat la nationala.

"Omrani si Gnohere sunt fotbalisti care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea cateva kilograme jos. Ar trebui sa ajunga pe la 90. Ar fi mult mai eficient in acel moment.

Apoi e posibil sa il aduc la nationala. De cand a venit in Romania s-a descurcat fara oscilatii, a fost constant in evolutii, atat la Dinamo cat si la FCSB. Nu ar fi o problema naturalizarea. Noua legislatie permite sa o facem in cateva luni, in regim de urgenta", a declarat Cosmin Contra.

Anghel Iordanescu nu este de aceeasi parere cu selectionerul.

"As vrea sa fiu bine inteles. Nu ca as avea ceva impotriva lui Gnohere, nu ca nu mi-ar placea cativa jucatori straini care activeaza in forbalul nostru. Dar, eu consider ca in momentul de fata avem foarte multi jucatori tineri, talentati, de valoare, care pot juca in echipa nationala. Ca-l aducem la echipa nationala pe Bizonul, ca-l aducem pe Omrani ramane o chestiune la latitudinea actualului antrenor. Eu, personal, consider ca avem jucatori valorosi, jucatori tineri care au aparut in ultima perioada si care pot satisface cerintele echipei nationale", a explicat Iordanescu.