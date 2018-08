Gnohere a imbracat tricoul Nationalei! "Mandru sa servesc tara!" Fotografia de colectie cu Bizonul

Cosmin Contra a spus ca il poate lua pe Gnohere in echipa nationala.

Harlem Gnohere si-a luat in serios rolul de posibil viitor component al echipei nationale a Romaniei si a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie cu el imbracat in tricoul selectionatei tarii noastre.

"Mandru sa servesc tara", a scris Bizonul in descrierea fotografiei.

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit despre posibilitatea convocarii lui Gnohere la nationala Romaniei, insa i-a pus si o conditie jucatorului de la FCSB.

"Omrani si Gnohere sunt fotbalisti care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea cateva kilograme jos. Ar trebui sa ajunga pe la 90. Ar fi mult mai eficient in acel moment.

Apoi e posibil sa il aduc la nationala. De cand a venit in Romania s-a descurcat fara oscilatii, a fost constant in evolutii, atat la Dinamo cat si la FCSB. Nu ar fi o problema naturalizarea. Noua legislatie permite sa o facem in cateva luni, in regim de urgenta", a declarat Contra.