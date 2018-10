Tamas vine la nationala cu un nou look! Cum se prezinta fundasul la lot | FOTO

Gabi Tamas si-a schimbat look-ul.

Fotbalistul de nationala a ales sa se tunda intr-un mod inedit.

Convocat in lotul nationalei pentru meciurile cu Lituania si Serbia, Gabi Tamas a socat cu ultima fotografie publicata pe contul sau de instragram.

Acesta pare ca are o minge de fotbal pe cap. S-a tuns in asa fel incat parul sau sa imite acest lucru si s-a si vopsit in culorile rusu si negru. Acestea sunt culorile echipei sale de club, Hapoel Haifa.