Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab „tricolor” de pe teren în România - Canada 0-3

În prima repriză, Horațiu Moldovan a gafat în minutul 22, dar Ahmed a profitat și a înscris golul de 2-0, după ce portarul român a încercat să dribleze. Cu toate că portarul lui Real Oviedo a avut o seară de coșmar, nu el a fost notat drept cel mai slab tricolor de portalul Sofascore.

Jocul arătat de echipa națională a României a fost unul previzibil în marea majoritate a duelului, dar marea problemă a „tricolorilor” lui Lucescu a fost la nivelul apărării.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a fost surclasată de Canada la București , în urma golurilor marcate de Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur.

Cel mai slab jucător al României de pe teren a fost Andrei Burcă! Fundașul central a primit o notă de 6,3, dar nici ceilalți colegi din apărare nu au fost cu mult mai buni: Virgil Ghiță a primit 6,4, în timp ce Horațiu Moldovan și Andrei Rațiu au avut 6,5.

Din tabăra României, cea mai mare notă a fost primită de căpitanul Stanciu (7,0), care a avut și o bară în prima parte a meciului.



Notele jucătorilor: