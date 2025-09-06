Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab „tricolor” de pe teren în România - Canada 0-3

România a pierdut cu 0-3 meciul amical împotriva Canadei, iar mai mulți „tricolori” au fost de nerecunoscut.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a fost surclasată de Canada la București, în urma golurilor marcate de Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur.

Jucătorii echipei naționale au avut o prestație sub așteptări, în urma căreia căpitanul Nicolae Stanciu și cerut scuze.

Notele „tricolorilor”! Cine a fost cel mai slab de pe teren în România - Canada 0-3

Jocul arătat de echipa națională a României a fost unul previzibil în marea majoritate a duelului, dar marea problemă a „tricolorilor” lui Lucescu a fost la nivelul apărării. 

În prima repriză, Horațiu Moldovan a gafat în minutul 22, dar Ahmed a profitat și a înscris golul de 2-0, după ce portarul român a încercat să dribleze. Cu toate că portarul lui Real Oviedo a avut o seară de coșmar, nu el a fost notat drept cel mai slab tricolor de portalul Sofascore.

Cel mai slab jucător al României de pe teren a fost Andrei Burcă! Fundașul central a primit o notă de 6,3, dar nici ceilalți colegi din apărare nu au fost cu mult mai buni: Virgil Ghiță a primit 6,4, în timp ce Horațiu Moldovan și Andrei Rațiu au avut 6,5.

Din tabăra României, cea mai mare notă a fost primită de căpitanul Stanciu (7,0), care a avut și o bară în prima parte a meciului.

Notele jucătorilor:

  • România: Moldovan (6,5) - Rațiu (6,5), Ghiță (6,4), Burcă (6,3), Bancu (6,7) - R. Marin (6,6), M. Marin (6,7) - Man (6,4), Stanciu (7,0), Dobre (6,7) - Drăguș (6,8).
  • Canada: Crepeau (6,9) - Sigur (8,1), De Fougerolles (6,9), Cornelius (7,2), Laryea (7,5) - Buchanan (7,0), Kone (6,9), Eustaquio (7,2), Ahmed (9,3) - David (7,3), Oluwaseyi (7,2).
