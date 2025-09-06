Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab „tricolor” de pe teren în România - Canada 0-3

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a fost surclasată de Canada la București, în urma golurilor marcate de Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur.
Jucătorii echipei naționale au avut o prestație sub așteptări, în urma căreia căpitanul Nicolae Stanciu și cerut scuze.
Notele „tricolorilor”! Cine a fost cel mai slab de pe teren în România - Canada 0-3
Jocul arătat de echipa națională a României a fost unul previzibil în marea majoritate a duelului, dar marea problemă a „tricolorilor” lui Lucescu a fost la nivelul apărării.
În prima repriză, Horațiu Moldovan a gafat în minutul 22, dar Ahmed a profitat și a înscris golul de 2-0, după ce portarul român a încercat să dribleze. Cu toate că portarul lui Real Oviedo a avut o seară de coșmar, nu el a fost notat drept cel mai slab tricolor de portalul Sofascore.