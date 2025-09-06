Cum a numit starul Canadei naționala României, după ce tricolorii au fost spulberați la București

Canada a condus cu 2-0 după doar 22 de minute. Jonathan David, fotbalistul lui Juventus, a deschis scorul, iar Ali Ahmed a profitat ulterior de marea eroare a lui Horațiu Moldovan, care a pierdut mingea în fața porții. Scorul final a fost stabilit de Niko Sigur, în minutul 77.

Stephen Eustaquio: "România are o echipă foarte bună. Deși a fost amical, a avut un prim 11 puternic"



Canadienii au stabilit și un record: pentru prima dată au marcat trei goluri contra unui adversar din Europa, iar mijlocașul Stephen Eustaquio (28 de ani), jucătorul legitimat la Porto, s-a declarat foarte mulțumit de prestația naționalei sale.



Deși România a fost învinsă la scor de neprezentare, Eustaquio spune că naționala lui Mircea Lucescu este o echipă foarte bună. Canadianul a lăudat publicul de la București și a subliniat că România a mizat pe un prim 11 puternic.



"Mă bucur că am venit în Europa, am jucat contra unei echipe bune și am obținut un rezultat excelent. Cel mai important e că n-am primit gol pe un stadion atât de dificil. Fanii lor au fost foarte gălăgioși, iar România are o echipă foarte bună.



Am marcat pe tranziții și am lucrat asta la antrenament. Mă bucur și că toți jucătorii care au intrat în repriza secundă au făcut o treabă foarte bună și ne-a ajutat. Sunt mândru de băieți.



Am stabilit și un nou record pentru Canada. Trebuie să continuăm să muncim și să ne pregătim pentru Cupa Mondială. Cred că suntem într-un moment bun al pregătirilor. Chiar dacă a fost un amical, România a avut un prim 11 puternic și chiar și-a dorit să câștige azi.



Pentru noi nu există amicale. Le considerăm meciuri oficiale în care pregătim Cupa Mondială. Va fi și mai greu în meciurile cu Columbia sau Țara Galilor, dar am arătat foarte bine azi", a spus Stephen Eustaquio, pentru OneSoccer, după România - Canada.

