Cu doar câteva zile înaintea meciului de pe 26 martie, Ionuț Radu a suferit o accidentare musculară la gambă, iar Mircea Lucescu l-a chemat la națională în locul său pe Laurențiu Popescu. Ulterior, Radu și-a dat seama că accidentarea nu este una gravă și a decis să se alăture echipei naționale.

Victor Pițurcă, dezamăgit de Ionuț Radu

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a comentat toată situația întâmplată după accidentarea lui Ionuț Radu. Tehnicianul l-a pus la zid pe goalkeeper-ul român și a tranmis că este inacceptabil un astfel de comportament la echipa națională.

Pițurcă a fost nemulțumit de faptul că, în prima fază, Ionuț Radu a decis să rămână în Spania, la baza celor de la Celta Vigo, însă, ulterior, s-a răzgândit și a transmis că se va prezenta în cantonamentul echipei naționale pentru a merge la baraj.

”Nu se poate așa ceva, să se întâmple ce s-a întâmplat la nivel de echipă națională. Nu e normal, pentru mine e inadmisibil. Tu, ca portar selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, tu trebuie să fii la Mogoșoaia. Te preia staff-ul medical, te duci, îți face radiografie, îți face RMN și staff-ul medical decide. Nu rămâi în Spania, <<Stai, că am rămas în Spania, am făcut ruptură>>. După aia, ne pomenim, <<Stai, că nu am ruptură, de fapt, am nu știu ce>>. Nu e bine ce s-a întâmplat, totul se perturbă de la pregătirea pentru joc, nu e în regulă”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

Chiar dacă atitudinea portarului nu a fost pe placul său, Victor Pițurcă susține că cel mai probabil Mircea Lucescu îl va titulariza pe Ionuț Radu la barajul cu Turcia, bineînțeles dacă situația medicală a portarului va permite acest lucru.

”El este cel mai valoros portar, suferim din punctul ăsta de vedere. Avem portari neexperimentați la nivelul ăsta. Lucescu trebuie să facă cea mai bună alegere, el știe ce are de făcut. Venind Radu la națională, fiind cel mai valoros, ca antrenor, analizezi bine și până la urmă ajungi tot la concluzia aia. <<S-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl bag pe cel mai valoros jucător>>. Ori nu îl mai chemai deloc sau îi ziceai <<Ai venit pentru meciul doi, la revedere>>, ori, dacă face antrenament ca lumea, decizia cred că ar fi să intre în teren”, a mai spus Pițurcă.