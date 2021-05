"Am invatat ca nu pot sa dau timpul inapoi!" Mutu, discurs sincer la 13 ani de la ratarea penalty-ului cu Italia

Adrian Mutu a ratat un penalty contra Italiei la EURO 2008, cand scorul era 1-1.

Un moment ce putea schimba soarta fotbalului din Romania s-a produs la EURO 2008, atunci cand cel mai bun fotbalist roman la acea vreme, Adrian Mutu, a ratat lovitura de la 11 metri in fata marelui Gianluigi Buffon, care ii fusese coechipier la Juventus. Acum, la 13 ani de la acel eveniment, "briliantul" a vorbit despre cele intamplate.

"Cand am ratat acel 11 metri, contra Italiei, am invatat doua lucruri. Stiti care? Ei se uitau la mine. In momente grele bazeaza-te pe lucrurile pe care le stii, nu incerca sa inventezi nimic. Al doilea pe care l-am invatat e ca nu poti sa dai timpul inapoi. Modul in care bateam era in dreapta portarului sau scarita.



Buffon ma cunostea foarte bine, eram colegi, asa ca am zis ca daca nu se duce in dreapta, sigur se duce in stanga. Nu era un portar care sa stea pe loc. Stia, avea foarte mare explozie. Atunci am zis sa sutez pe mijlocul portii. Voiam mai sus, mi-a iesit pe mijloc, a atins-o si cu piciorul a scos-o.

Nu vreau sa vad in viata mea de antrenor un jucator care are regrete. Daca ai regrete ai dat gres. Trebuie sa stii ca indiferent ce faci nu se mai intoarce, trebuie sa dai 100%, sa ai constiinta impacata ca ai dat 100%", a spus Mutu, la Marius Tuca Show.