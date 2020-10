Mirel Radoi, APARAT de Gica Hagi! "Face foarte bine ce face!" Care este strategia care poate aduce Romaniei o noua generatie de exceptie

Selectionerul echipei nationalei, Mirel Radoi, a fost aspru criticat de oamenii de fotbal din Romania dupa infrangerile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Gheorghe Hagi este insa de parere ca Radoi are capacitatea de a face rezultate mai bune la nationala. Intr-o interventie la Telekom Sport, Hagi si-a exprimat increderea in antrenorul de 39 de ani si a laudat mentalitatea ofensiva a acestuia: "In conceptul meu, pentru a deveni cel mai bun, trebuie sa stii sa ataci. E total diferit de ce se intampla in mediul nostru de aici. Mirel Radoi face foarte bine ce face. Trebuie sa incerci si lucrul asta! El trebuie sa mearga pe drumul lui in continuare, sa mearga pe principiile lui, sa nu se abata, sa mearga mai departe impreuna cu jucatorii. Sa dea Domnul sa fie inspirat, ca el e responsabil. Eu vorbesc din afara".

Totodata, "regele" a evidentiat nevoia unei reforme in fotbalul romanesc, care sa aiba unicul scop de a forma o generatie care sa depaseaca performantele "generatiei de aur".

"Eu nu vreau sa intru in dezbateri, sa vedem pe cine convocam, ce echipa facem. Jucatorii dau randament doar daca le creezi un mediu bun si faci ca in timp sa poata da satisfactii. Aici vorbim de selectie, si acolo e un prag important, dar nu primul, nu e primordial. Prima data e strategia, apoi vin filosofia, sistemele, selectia si apoi metodica. Strategia e una singura, sa scoatem o generatie mai buna ca a noastra. Doar asa poti fi motivat, sa nu dormi noaptea, sa cauti solutii, altfel nu vad de ce as mai lucra", a spus Hagi.