Continua problemele pentru Universitatea Craiova! Echipa lui Bergodi a mai pierdut un fotbalist important! Cat lipseste de pe teren

Universitatea Craiova a invins in deplasarea cu Dinamo, scor 0-1 in etapa a 7-a a Ligii 1.

Aceasta victorie a jucatorilor lui Bergodi a fost umbrita de accidentarea lui Marius Constantin. Fostul fotbalist al Rapidului a parasit terenul in minutul 34, fiind inlocuit cu Bogdan Vatajelu.

Cristiano Bergodi a dezvaluit ca fundasul central de 35 de ani a suferit o ruptura la piciorul drept si va lipsi de pe teren aproximativ 3 saptamani.

"Va sta 2-3 saptamani sigur, rateaza cateva etape. E o pierdere importanta, dar am vazut si-n meciul cu Dinamo ca avem solutii. Acka a fost o surpriza placuta. Il asteptam si pe Paul Papp, avem de unde alege. Vrem sa imbunatatim faza de aparare, care trebuie facuta de toti jucatorii din teren, dar fundasii mi se pare ca s-au comportat foarte bine pana acum”, a declarat Cristiano Bergodi la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Academica Clinceni de vineri.

De asemenea, antrenorul italian a prefatat intalnirea cu echipa lui Ilie Poenaru si a atras atentia ca, desi echipa sa are 7 victorii in tot atatea meciuri in acest inceput de sezon, jocul nu este tocmai pe placul tehnicianului de 56 de ani.

"Echipa nu joaca un fotbal cine stie ce stralucitor. Este foarte importanta o victorie, dar si jocul mi-ar placea sa fie mai bun decat in meciul cu Dinamo. Mai devreme sau mai tarziu va veni si un esec sau o remiza, acum am obisnuit bine suporterii cu aceste sapte partide, dar nu trebuie sa ne multumim cu putin. Sa stam cu picioarele pe pamant, sa fim o echipa umila si modesta, sa respectam orice echipa intalnim", a spus italianul.

Marius Constantin a fost jucator de baza pentru olteni in acest inceput de campionat, in care a lipsit doar in meciul din prima etapa de la Sfantul Gheorghe, contra lui Sepsi.