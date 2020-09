Prima decizie DRASTICA a lui Radoi la nationala! "Mai devreme sau mai tarziu se intampla asta!" De ce l-a exclus pe unul dintre jucatori

Mirel Radoi se tine de cuvant si ia masuri in ceea ce priveste disciplina de la echipa nationala.

Mirel Radoi (39 de ani) a luat deja prima masura mai drastica de cand a fost instalat pe banca tehnica. Selectionerul echipei nationale a exclus un jucator a carui identitate nu a fost divulgata.

Fiind cunoscut pentru faptul ca mizeaza foarte mult pe seriozitate si disciplina, Radoi nu a putut trece cu vedere ca unul din elevii sai s-a folosit de prietenia cu un ziarist pentru a-l pune intr-o lumina defavorabila pe un coleg de al sau.

"Oricine poate contesta intr-un fel sau altul prezenta unui jucator la echipa nationala, iar aici sunt si factori pe care noi nu ii putem controla. Sunt presedinti care isi vor jucatorii, sunt antrenori care isi vor jucatorii, sunt impresari care isi vor jucatorii. Mai nou, am aflat ca sunt jucatori care au prieteni ziaristi si apar articole datorita prieteniei, ca de ce nu e el si e celalalt.

Eu nu am nimic impotriva daca esti prieten cu un ziarist si te lauda intr-un articol, nu am absolut nimic impotriva. Daca incepi si iti ataci colegul doar ca sa te lauzi pe tine, atunci am o problema. Mai devreme sau mai tarziu nu vei mai fi la echipa nationala.

Da. Crezi ca se intampla de acum? Se intampla de ani de zile la echipa nationala, se intampla cand eram si eu jucator. Stiam ca anumiti jucatori sunt prieteni cu x, y si cand aparea un articol…

I-am transmis. Probabil ca stie. Nu poate face parte dintr-un grup un asemenea jucator, indiferent de valoarea lui. Cel putin nu cu noi", a declarat Mirel Radoi pentru Telekom Sport.