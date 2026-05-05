Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”

Daniel Pancu urmează să preia funcția de antrenor principal al giuleștenilor începând din vară, protrivit Digisport, el fiind ales pentru a-l înlocui pe Costel Gâlcă. Întâlnirea dintre tehnician și șefii clubului bucureștean s-ar fi desfășurat la scurt timp după victoria obținută de clujeni în Giulești, scor 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului.

Fost jucător și oficial al formației de lângă Podul Grant, Daniel Niculae a punctat că aceste discuții apărute în spațiul public pot afecta concentrarea jucătorilor din Gruia, care încă luptă pentru prima poziție în clasament.

„O astfel de informație (n.r. plecarea lui Pancu la Rapid) nu face bine în vestiarul CFR-ului, pentru că ei sunt acolo, se bat la primul loc. Sunt niște zvonuri care nu fac bine jucătorilor. Sunt unii care vor înțelege și alții care nu. Sunt lucruri care au făcut rău de-a lungul timpului și Rapidului. Au apărut mereu informații la începutul play-off-ului. Dacă s-a discutat, cred că puteau fi amânate puțin discuțiile până la finalul sezonului”, a spus Daniel Niculae pentru sursa citată.