Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”

Fostul președinte din Giulești a criticat momentul ales pentru negocierile dintre antrenorul ardelenilor și conducerea alb-vișiniilor.

Daniel Pancu urmează să preia funcția de antrenor principal al giuleștenilor începând din vară, protrivit Digisport, el fiind ales pentru a-l înlocui pe Costel Gâlcă. Întâlnirea dintre tehnician și șefii clubului bucureștean s-ar fi desfășurat la scurt timp după victoria obținută de clujeni în Giulești, scor 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului.

Fost jucător și oficial al formației de lângă Podul Grant, Daniel Niculae a punctat că aceste discuții apărute în spațiul public pot afecta concentrarea jucătorilor din Gruia, care încă luptă pentru prima poziție în clasament.

„O astfel de informație (n.r. plecarea lui Pancu la Rapid) nu face bine în vestiarul CFR-ului, pentru că ei sunt acolo, se bat la primul loc. Sunt niște zvonuri care nu fac bine jucătorilor. Sunt unii care vor înțelege și alții care nu. Sunt lucruri care au făcut rău de-a lungul timpului și Rapidului. Au apărut mereu informații la începutul play-off-ului. Dacă s-a discutat, cred că puteau fi amânate puțin discuțiile până la finalul sezonului”, a spus Daniel Niculae pentru sursa citată.

Al doilea mandat în Giulești pentru antrenorul de 48 de ani

Instalat pe banca echipei clujene în luna noiembrie a anului 2025 pentru a salva o situația, Pancu a redresat echipa, bifând 17 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri. Cu trei runde rămase din actualul sezon, echipa sa păstrează șanse matematice la câștigarea campionatului.

Dacă o va prelua pe Rapid, tehnicianul va bifa a doua experiență la cârma giuleștenilor, pe care i-a mai pregătit în intervalul octombrie 2018 - martie 2020. CV-ul antrenorului mai cuprinde un mandat la Poli Iași, precum și prezențe pe banca selecționatelor de tineret U20 și U21 ale României. Alături de naționala U21, el a participat la Campionatul European din Slovenia.

