Internaționalul român Antonio Sefer, refăcut după problema la inghinali care l-a chinuit teribil în acest sezon, a ajuns în Israel după pauza competițională și este gata să o ajute pe Maccabi Bnei Reineh în atât de complicatul final de campionat, informează presa locală.

Antonio Sefer, back in business

”Echipa a început pregătirea pentru meciul important de sâmbătă cu Hapoel Ierusalim - o înfrângere i-ar putea pecetlui soarta (n.r. - mai exact, retrogradarea, având în vedere că Maccabi Bnei Reineh este pe ultimul loc).

Cea mai bună veste vine de la Antonio Sefer, care s-a întors în Israel la insistențele conducerii clubului și se va alătura antrenamentelor. De fapt, vorbim despre starul și golgheterul echipei, aflat acum la dispoziția lui Lior Reuven pentru meciul decisiv.

Patru jucători străini nu au ajuns încă în Israel: Emmanuel Banda, Miladin Stevanovic, Ze Turbo și Junior Pius (n.r. - fostul fundaș central de la FC Botoșani). Deocamdată, aceștia nu sunt dispuși să se întoarcă atât timp cât lansarea rachetelor asupra Israelului continuă”, a notat Sport5.

Sefer, care a bifat selecții la toate naționalele ”Under” ale României, are un singur meci la prima reprezentativă, amicalul 5-0 cu Moldova din 2022.

În actualul sezon, în care a absentat o lungă perioadă din cauza accidentării, extrema a înscris 4 goluri în cele 9 partide jucate în Ligat HaAl.

Acum zece ani, echipa lui Sefer juca în Liga 5

FC Groningen (Olanda), Oțelul Galați, Rapid, Hapoel Be'er Sheva (Israel) și Motor Lublin (Polonia) sunt echipele la care a evoluat Antonio Sefer înainte de a semna în vara anului trecut cu Maccabi Bnei Reineh.

Unul dintre puținele cluburi arabo-israeliene de top, Maccabi Bnei Reineh evolua acum un deceniu tocmai în liga a cincea, iar în 2022 a reușit să promoveze în prima divizie.

Foto: Maccabi Bnei Reineh