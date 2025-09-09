După două victorii și două înfrângeri în primele patru meciuri, tricolorii se află pe locul 3 în Grupa H și au nevoie de un rezultat bun pentru a rămâne în lupta pentru calificare.



Selecționerul Mircea Lucescu a mizat pe același sistem folosit și în amicalul pierdut cu Canada (0-3), alegând un 4-3-3 cu Moldovan în poartă. În atac, Lucescu îi trimite pe teren pe Alex Dobre, Dennis Man și Dragus.



Echipele de start



Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios



România (4-3-3): H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

