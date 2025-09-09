Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.



Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru



Austria a învins-o pe Bosnia cu 2-1, iar șansele României să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026 prin preliminarii devin din ce în ce mai mici.



1. Bosnia - 12 puncte

2. *Austria - 12 puncte

3. România - 7 puncte

4. Cipru - 4 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria are un meci în minus.



”Jocul precedent a fost un coșmar pentru fotbaliștii noștri. Le-a fost greu să creadă că au venit mai mulți suporteri din deplasare pe stadion. Și de aici a venit și rezultatul slab și gustul dezamăgirii”, scria goal.philenews.com înainte de meci.



Echipele de start



Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou



Selecționer: Apostolos Mantzios



România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu



Selecționer: Mircea Lucescu

