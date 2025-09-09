Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.
Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.
Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru
Austria a învins-o pe Bosnia cu 2-1, iar șansele României să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026 prin preliminarii devin din ce în ce mai mici.
- 1. Bosnia - 12 puncte
- 2. *Austria - 12 puncte
- 3. România - 7 puncte
- 4. Cipru - 4 puncte
- 5. San Marino - 0 puncte
*Austria are un meci în minus.
”Jocul precedent a fost un coșmar pentru fotbaliștii noștri. Le-a fost greu să creadă că au venit mai mulți suporteri din deplasare pe stadion. Și de aici a venit și rezultatul slab și gustul dezamăgirii”, scria goal.philenews.com înainte de meci.
Echipele de start
- Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis
Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
Selecționer: Apostolos Mantzios
- România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
Selecționer: Mircea Lucescu