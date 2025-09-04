Ofertat de Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, de Fatih Karagumruk și de Elche din La Liga, în cele din urmă, Ianis Hagi a decis să meargă în fotbalul din Turcia, la Alanyaspor.

Contract pe doi ani pentru Ianis Hagi la Alanyaspor

Transferul nu a fost încă oficializat, însă, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut, acesta urmează să fie prezentat în următoarele ore.

Ugur Veysel Okșar, jurnalist și comentator turc, a dezvăluit durata contractului pe care Ianis Hagi îl va semna cu Alanyaspor. Se pare că este vorba despre un acord pe două sezoane.

”Alanyaspor, echipă care a atras atenția în acest sezon prin transferurile realizate, a mai făcut un transfer.

Alanyaspor a ajuns la un acord pe doi ani cu Ianis Hagi, mijlocaș ofensiv și jucător de bandă în vârstă de 26 de ani, născut la Istanbul, care s-a despărțit de Glasgow Rangers”, a spus jurnalistul și comentatorul turc Ugur Veysel Okșar.