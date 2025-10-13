Managerul general de la FCSB consideră că succesul "tricolorilor", deși venit în ultimul minut de prelungiri, a fost pe deplin meritat și l-a indicat pe selecționerul Mircea Lucescu drept principalul artizan al victoriei, datorită unei decizii inspirate.



Chiar dacă Virgil Ghiță a marcat golul izbăvitor în minutul 90+5, la centrarea lui Ianis Hagi, MM Stoica a subliniat că meritul esențial îi aparține antrenorului, care a rezistat tentației de a face schimbări în ofensivă pe final de meci.



"E victoria lui Mircea Lucescu pentru că probabil că toți cei care urmăreau meciul se întrebau de ce nu face schimbări. Toată lumea se gândea că aduce sânge proaspăt. De regulă se schimbă jucătorii de atac. A avut o inspirație teribilă că i-a ținut în teren exact pe cei care au contribuit la gol", a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



"Am fost superiori din primul minut până în ultimul"



Oficialul de la FCSB a descris partida ca fiind una modestă din punct de vedere calitativ, însă a insistat că România și-a dominat adversarul și merita cele trei puncte.



"Unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am văzut. Austria, foarte, foarte slabă, dar un adversar joacă slab și când îi pui probleme. O victorie meritată, chiar dacă a venit la ultima fază. Am avut ocazii mari. Am avut bară, foarfeca lui Mihăilă, ocazia lui Rațiu. Am fost net superiori", a adăugat Stoica.



Oficialul FCSB a concluzionat că cel mai mare beneficiu al acestei victorii este de ordin mental, echipa căpătând încredere în forțele proprii: "Acesta e câștigul în plan mental, când te simți superior unui adversar care teoretic îți e mult în față. Ăsta e un câștig mare".

