Dănuț Lupu, analiză severă după meciul din Giulești, încheiat cu victoria alb-vișiniilor, scor 3-2. Fostul mijlocaș consideră că valoarea fotbalului prestat de cele două echipe este una scăzută dacă o raportăm la ce se întâmplă la nivel internațional.

Într-o intervenție pentru Fanatik, fostul internațional a pus sub semnul întrebării capacitatea echipelor românești de a face față rigorilor din cupele europene, indiferent de cine va reuși să câștige titlul la finalul acestui sezon.

„Păi cu cine să faci performanță?”

Lupu a subliniat că distanța dintre Superligă și fotbalul european este una uriașă în acest moment.

”Fără să vreau să supăr pe nimeni, două echipe foarte slabe! Vorbesc foarte serios. Păi asta e realitatea. Eu cred că dacă ne uităm puțin așa și comparăm fotbalul, două echipe foarte slabe. Nu poți să spui că avem pretenția ca o echipă din astea două să meargă în cupele europene să adune puncte. Să dea Dumnezeu să rămână acolo Rapid, să aibă puterea să rămână acolo. Ți-am spus, nu mă deranjează dacă ia Rapidul campionatul.

Dar vorbind strict de fotbal, eu cred că sunt două echipe slabe. Pentru fotbalul european, pentru a aduna puncte, pentru a face ceva… Pentru fotbalul românesc, Rapidul e o echipă bună, e pe primul loc, meritul lor, bravo lor. Dar eu cred că dacă vorbim strict de fotbal, două echipe slabe. Cine râde la urmă, râde mai bine!”, a transmis Lupu.

Fostul jucător a continuat pe același ton pesimist atunci când a fost întrebat despre perspectivele viitoarei campioane în cea mai importantă competiție intercluburi: ”Da, părerea mea. Zero șanse să facă performanță în Europa. Păi cu cine?”.

Victoria de ieri a propulsat echipa antrenată de Costel Gâlcă pe prima poziție, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe ultimul loc în play-off, având 26 de puncte și o serie neagră de patru eșecuri consecutive.