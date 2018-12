POVESTI DE CRACIUN | Antrenorul care a dominat Europa cu tactica bradului de Craciun, sistemul care a revolutionat fotbalul

Marele Milan a dominat Europa cu tactica bradului de Craciun.

Nu e gluma. Mari antrenori din fotbal le-au cerut jucatorilor sa joace in formula bradului de Craciun. Este o tactica ce a aparut intial in Olanda, tara fotbalului total, bazat pe un mijloc puternic, format din 5 jucatori.

In cartea sa Inverting the Pyramid, jurnalistul Jonathan Wilson scria ca "Formula 4-2-3-1 e o versiune de joc cu 5 mijlocasi. Sistemul poate deveni 4-3-2-1, cu unul dintre mijlocasii ofensivi transformati in inchizator, bradul de Craciun, sau sistemul modern 4-3-3. Co Adriaanse pare a fi primul care a implementat cu adevarat sistemul 4-3-2-1 la Den Haag in anii '80", scria Wilson.

Dar primele referinte la tactica 4-3-2-1 a aparut in ziarul Observer din Marea Britanie in anii '70, la un meci dintre Crystal Palace si Newcastle, pentru o parte a partidei.

In 1995 a inceput sa fie folosita destul de des, incepand cu un meci dintre Leeds si Aston Villa. Terry Venables a implementat in aceeasi perioada sistemul 4-3-2-1 la nationala Angliei, si in acea perioada a aprut si termenul de "tactica bradului de Craciun", asa cum descria jurnalistul Colin Welland in ziarul The Observer. Cu acea tactica a ajuns nationala Angliei in finala EURO '96.

Dar cel mai de succes antrenor care a folosit tactica bradului de Craciun este Carlo Ancelotti la AC Milan. Cu jucatori precum Maldini, Nesta, Gattuso, Seedorf, Inzaghi sau Crespo, Milan a dominat fotbalul italian in anii 2000 si chiar Europa, cu finale memorabile impotriva lui Liverpool, in 2005 si 2007. In sistemul lui "Don Carlo", milocasii erau extrem de disciplinati si versatili, in timp ce atacantul central se putea lupta de unul singur cu apararea adversa. Shevchenko a castigat Balonul de Aur in acea perioada, fiind unul dintre cei mai mari atacanti ai lumii. Kaka ocupa un rol important in acea tactica a lui Ancelotti, iar Milanul a fost nevoita sa-si schimbe sistemul de joc dupa plecarea brazilianului la Real Madrid.