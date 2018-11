Meciul pe care Chivu l-ar mai juca o data pentru Romania: "Generatia noastra n-a avut noroc!"

Chivu vrea sa dea timpul inapoi si sa joace cu Romania la Mondial. "Generatia noastra n-a avut noroc", spune fostul capitan al nationalei.

Chivu a acceptat provocarea Eu Sunt 12 si a ales meciul caruia i-ar schimba rezultatul.

"Slovenia - Romania, 2-1. L-as face 0-2. Si am avut posibilitatea, pentru ca am avut sanse in prima repriza."

Chivu a jucat la doua europene, dar nu s-a calificat la Mondial cu Romania.

"Barajul cu Slovenia e unul dintre marile regrete pe care le port in suflet, si care din cand in cand mi se intorc in minte."

"As renunta la multe trofee pentru o participare la Mondial."

"Trofeul Champions League? Nu, n-as da trofeul asta."

"Generatia noastra putea mai mult. Putea avea si mai mult noroc."