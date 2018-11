Transferul carierei pentru un pusti roman! Poate ajunge la liderul din Bundesliga: de ce depinde transferul la Borussia Dortmund

Un pusti roman este aproape de transferul carierei.



Albert Stahl, in varsta de 19 ani, este foarte aproape de un transfer la Borussia Dortmund. Tanarul mijlocas a jucat 6 meciuri in acest sezon pentur UTA, in liga a doua, iar acum da probe in Germania.

Stahl a plecat la Dortmund, alaturi de Catalin Sarmasan - impresarul sau. Nemtii il vor testa in zilele urmatoare si va lua o decizie finala in privinta sa pana la sfarsitul saptamanii.

Ionut Popa nu este tocmai fericit ca nu se poate baza pe jucatorul sau pentru meciul cu Petrolul.

"As fi avut nevoie de Albert la Ploiesti, caci este un jucator de viteza si nu prea avem in echipa. Mai ales in jocurile din deplasare conteaza enorm, iar joi evoluam si pe un teren mare unde ar fi avut si mai multe spatii. Poate foloseam o tactica bazandu-ne pe angajarile pe el, dar, pe de alta parte, daca iese bine si ne alegem cu ceva bani, ar fi o mare gura de oxigen pentru clubul UTA. Ne rugam sa reuseasca pentru ca, in cazul acesta, la cat de bine stam la capitolul bani, ne-ar ajuta mult", a declarat Ionut Popa.