L-am rugat pe experimentatul tehnician să ne spună părerea lui și despre evoluția primei reprezentative și despre actualele preliminarii mondiale. „Avem șansele noastre, trebuie să ni le jucăm până la capăt. Dar ajungem tot la jucători. Avem nevoie de mai mult entuziasm. Unde e grupul acela unit? A dispărut? Intrau și mureau pe teren la meciurile de calificare pentru Campionatul European. Păi dacă nu erau organizați și n-aveau spirit de echipă și de sacrificiu, nu ne calificam niciodată. Dar au dovedit că aceste atuuri există. Eu sper să apară din nou. Asta-i șansa noastră, să câștigăm toate meciurile. Ar fi cazul să mai ajungem și noi la un Campionat Mondial”, e de părere Marin Ion.



Marin Ion, permanent dialog cu Lucescu



El a fost într-un permanent dialog cu Mircea Lucescu pe parcursul turneului final european Under 19. Foști dinamoviști, cei doi au o relație foarte bună. Il Luce a mers și în vestiarul băieților după calificarea în penultimul act și le-a ținut un discurs motivațional.



Lucescu a avut cuvinte de laudă și în intervențiile publice la adresa tinerei echipe a României. Dezvăluie Marin Ion: „I-a plăcut echipa. Eu am vorbit în fiecare zi cu el, am schimbat idei, am schimbat păreri. A fost mulțumit de ce a văzut. Dar, la fel ca mine, se gândea și el ce facem de acum încolo cu băieții care s-au remarcat la acest turneu final, cum reușim să-i dezvoltăm”.



„Depinde unde aterizează acești copii”



Tinerii jucători ai reprezentativei U19 vor avea 24 de ani la CM 2030 și ar putea contribui la calificarea naționalei de seniori la acel turneu final. L-am rugat pe Marin Ion să ne spună dacă ne putem pune baza pe câțiva dintre ei în viitoarele preliminarii mondiale. „Este foarte important cum se va continua dezvoltarea lor. E clar că trebuie să-i dezvoltăm. Nu pot să dau niciun pronostic acum, pentru că nu știu unde aterizează acești copii. Avem nevoie de multe lucruri ca să putem spune, de exemplu: participăm la Campionatul European și îl câștigăm, la nivelul ăsta. Acum nu poți să spui asta. Deci nu pot să dau un pronostic nici pentru calificarea la Mondialul din 2030, pentru că depinde și de ei, dar și de cluburile la care ajung”.



Marin Ion a jucat pentru Dinamo în perioada 1973-1984, câștigând de 5 ori titlul de campion, în 1975, 1977, 1982, 1983 și 1984! I-a antrenat pe „câini” în 2001-2002, când, alături de Cornel Dinu, care era director tehnic, a câștigat campionatul României.



Mircea Lucescu a apărat culorile roș-albe între 1963 și 1977, cu o pauză de doi ani, între 1965 și 1967, când a fost împrumutat la Sportul Studențesc.

A câștigat 6 titluri cu Dinamo, ca jucător, în 1964, 1965, 1971, 1973, 1975 și 1977. A antrenat în „Ștefan cel Mare” între 1985 și 1990, cu următorul bilanț: un titlu (1990) și două Cupe ale României (1986 și 1990) și o calificare cu Dinamo în semifinalele Cupei Cupelor în 1990.