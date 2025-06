Gică Hagi a mărturisit că s-a dus personal la Paris pentru a-i aduce rochia Kirei, o rochie Oscar de la Renta din colecția Bridal 2025, cu motive florale.

Potrivit site-ului oficial, rochia purtată de Kira Hagi costă peste 8.500 de euro.

”V-am zis că mă simt bine. Sunt fericit. Copiii au crescut, eu îmbătrânesc. Mă bucur pentru ei. Să fie fericiți, să se iubească.

Nu am avut emoții pe teren, nu o să am nici acum. Am luat-o eu și am cărat-o, m-a pus pe mine să o car de la Paris”, a povestit Gică Hagi.

VIDEO Declarațiile lui Gigi Becali de la nunta Kirei Hagi