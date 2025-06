Un exemplu este și Octavian Popescu, de la FCSB, care era considerat o mare promisiune a fotbalului românesc la 17-18 ani. Tavi a ajuns la 22 de ani și a avut cifre catastrofale la Campionatul European Under 21 din această vară: zero pe linie - zero ocazii, zero assisturi, zero driblinguri.



L-am întrebat pe antrenorul naționalei U19, proaspăt semifinalistă la Euro, despre „cazul Octavian Popescu”, iar acesta, având experiența colaborării cu tineri de 17-19 ani, a tras concluziile: „Culmea e că Tavi Popescu a beneficiat de un club foarte serios și în care se lucrează excepțional. Plus că tinerii sunt promovați și protejați acolo. Trebuie să-și facă o analiză copilul, să vadă unde a greșit și să corecteze repede, pentru că FCSB intră direct în cupele europene. Nu e timp. Iar când va începe campionatul, vor avea nevoie de „Underi”. El trebuie să se pună la punct cu pregătirea sau să vadă ce-i lipsește și să-și roage antrenorii să se ocupe de el”.



Poate să descopere singur Tavi Popescu ce-i lipsește, ce a greșit sau trebuie ajutat un pic? Răspunde Marin Ion: „Eu cred că-l ajută cei de la club. Din câte știu și la cum se lucrează la FCSB, sunt oameni acolo care se pricep și care-i ajută pe tineri. Deci depinde foarte mult de el.”