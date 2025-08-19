Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Pittodrie Stadium” din Aberdeen în prima manșă. Returul, de totul sau nimic, va avea loc o săptămână mai târziu la București, pe Arena Națională. Pe lângă faptul că partida va fi în direct pe VOYO, Aberdeen - FCSB va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Adrian Șut, declarație în forță înainte de Aberdeen - FCSB. Meciul va fi în direct pe VOYO



Adrian Șut, al doilea căpitan de la FCSB după Darius Olaru, a vorbit înainte de meci și a explicat că obiectivul campioanei en-titre este accederea în faza ligii din UEFA Europa League. Fotbalistul a sugerat că FCSB a învățat multe din meciurile cu Shkendija și Inter Club d'Escaldes din preliminariile Champions League și e gata de meciul cu Aberdeen.



”Nu aș vrea să ne relaxăm acum, după ce ne-am calificat într-o grupă (n.r. Conference League). Obiectivul nostru a fost Champions League, nu am reușit asta, așa că trebuie să ne calificăm în Europa League.



Am văzut sezonul trecut cât de frumos este să joci cu adversari foarte puternici.



În ziua de azi nu mai contează dacă ești favorit. Am învățat multe din meciurile cu Shkendija și Inter d'Escaldes. Trebuie să fim maturi și să nu ne gândim că suntem favoriți. Doar așa vom reuși să avem un meci ușor”, a spus Adrian Șut într-un clip furnizat de eAD.



Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.



Aberdeen va debuta în noua ediție de campionat chiar în această seară, de la ora 22:00, cu un meci pe terenul lui Hearts.

