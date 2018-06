"De acum, greselile nu vor mai fi iertate! Avem numai meciuri oficiale!" Contra vrea ca romanii sa CREADA in nationala! Cei doi jucatori remarcati

Romania 2-0 Finlanda | Nationala a castigat ultimul sau meci amical. De acum, Romania are in fata doar meciuri oficiale!

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit la finalul partidei de pe Ilie Oana.

"O seara speciala, intr-adevar! Am castigat cu Chile si am zis ca nu am fost multumit de jocul in ansamblu, chiar daca rezultatul a fost important. Astazi cred ca am facut un meci mai complet, atat din punct de vedere ofensiv, cat si defensiv.

Ma bucura atitudinea baietilor, pentru ca nu e usor sa vii si sa joci cand altii sunt in vacanta.



A fost o zi speciala si pentru Lobont si ne bucuram ca i-am oferit aceste ultime minute in nationala.

Finlanda este o echipa puternica, masiva, ca Muntenegru, ca Serbia. E putin diferita, dar gabaritul e acelasi. Nu e o echipa slaba, e o echipa care incearca sa joace fotbal, sa isi puna adversarul in dificultate.

Nu ne imbatam cu apa rece, dar cred ca suntem pe un drum bun, ascendent.

De acum, orice greseala nu va mai fi iertata, vom avea numai meciuri oficiale. Dar eu cred ca jocul si atitudinea trebuie sa ne dea sperante ca ne putem bate de la egal la egal cu oricine din grupa noastra.

Rezultatele importante si jocul consistent trebuie sa ne dea sperante.

Din pacate vom juca fara public in primul meci. Pacat, pentru ca ati vazut cat de multi fani au fost prezenti la meci.



Avem jucatori cu fantezie, dar aceasta fantezie trebuie fructificata. Si trebuie ca atunci cand pierzi mingea sa te intorci, sa te gandesti la aparare. Eu ii las sa fie creativi in ultimii 30 de metri.

Budescu are fantezie, vede jocul, gaseste foarte usor pase. El poate in orice moment sa deschida jocul cu o pasa, o executie. In seara asta a facut si faza de aparare, a bagat si alunecari.



Intotdeauna sunt multumit si de Ciprian Deac, pentru ca alearga foarte mult, are o atitudine extraordinara. Sper sa o tina tot asa si sa marcheze in continuare", a spus selectionerul Cosmin Contra.