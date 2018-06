Lobont, la ultimul discurs ca jucator: "Am intors pagina! E alba si trebuie s-o umplu!" Si-a ales urmatoarea porecla: "Mister Pisica!" :)

Romania - Finlanda, marti, ora 20:30, in direct la ProTV.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Ultimul amical al Romaniei va fi si ultima partida a lui Bogdan Lobont in calitate de jucator. Portarul in varsta de 40 de ani si-a anuntat retragerea din activitate in weekend-ul trecut.

"Va multumesc ca sunteti prezenti in numar atat de mare azi la Mogosoaia. E ultima conferinta de presa in calitate de jucator si ma bucur ca sunteti alaturi de mine in aceste momente emotionante. E un moment emotionant pentru mine, e sfarsitul unei etape, inceputul alteia pe care o imbratişez cu mult entuziasm, cu multa energie, mult mai puternic si emotionat in acelasi timp. Nu am simtit nevoia sa marchez intr-un mod special acest meci. E un parcurs pe care l-am pregatit de acum trei ani si acum a sosit momentul. Sunt bucuros ca am putut sa iau singur aceasta decizie, nu altcineva.

Ce las in spate? 21 de ani de fotbal profesionist si plus altii pe la grupele de juniori, de la Corvinul Hunedoara, unde am inceput sa joc fotbal. Las in spate o pagina importanta de istorie. Acum am intors pagina, incep sa o scriu pe urmatoarea. Practic e o pagina alba pe care trebuie sa o umplu", a declarat Bogdan Lobont in cadrul unei conferinte de presa care a durat 40 de minute.

La final, Lobont si-a anuntat singur si urmatoarea porecla: "OK! Pisica, out! Acum trebuie sa-mi gasiti alta porecla! Mister Pisica!"