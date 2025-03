Liviu Ciobotariu (53 de ani) face parte dintr-un club select. A fost internațional, a jucat pentru România atât la Mondialul din 1998, cât și la Euro 2000, iar acum vede cum fiul său, Denis (26 de ani), a reușit, la rândul său, în fotbalul mare, fiind convocat pentru primele partide din preliminariile Mondialului din 2026.

În dialog cu sport.ro, Liviu Ciobotariu a analizat partida România – Bosnia (0-1) și a vorbit și despre meciul pe care naționala îl va disputa, mâine (ora 21.45), cu San Marino, în deplasare.

Sport.ro: Cum vi s-a părut România – Bosnia?

Liviu Ciobotariu: A fost un meci destul de OK pentru echipa noastră. Ca și joc, mă refer! Am dominat clar, mai ales în a doua repriză. În totalitate chiar! Mă refer la partea secundă. Am avut situații foarte foarte clare de gol. Cred că doar lipsa de inspirație a făcut să nu marcăm. Din păcate, rezultatul final a fost unul dureros pentru noi.

Cum vă explicați, totuși, prestația din prima repriză? Am început meciul foarte slab, parcă am avut frâna de mâna trasă...

Am văzut că toată lumea vorbește despre treaba asta cu care sunt de acord, în totalitate. Mai ales în primele 20 de minute, n-am reacționat, așa cum ar fi trebuit. Cred că ne-a surprins Bosnia. Asta e impresia mea... Nu ne așteptam la începutul ăsta curajos din partea lor. Dar, încă o dată, meciul, per ansamblu, a fost la discreția noastră. Puteam să-l câștigăm, dar n-am avut șansă în multe momente ale jocului.

Vi s-a părut că la Drăguș s-a văzut lipsa meciurilor? A avut patru ocazii mari din care n-a marcat...

Sincer, eu cred că putea să fie și alt jucător în locul lui și să se întâmple același lucru. Eu aș remarca faptul că Drăguș și-a creat acele ocazii de a marca, că a ajuns în poziții de finalizare. Repet: cred că a fost o doză mare de ghinion în acest meci. Și mai cred ceva. Dacă arbitrul ne-ar fi dat acel penalty, pe bună dreptate, pentru că a fost penalty indiscutabil, atunci noi chiar puteam câștiga acest meci! Acum însă, astfel de discuții sunt tardive. Și, normal, toți suntem supărați.

Cât credeți că va conta acest rezultat în economia calificării la Mondiale?

E primul joc. Să nu exagerăm acum! Putem câștiga și noi, în deplasare, atât cu Bosnia, cât și cu Austria. Pentru că, în ultima perioadă, am arătat că putem învinge astfel de echipe.

Ați vorbit, mai devreme, despre arbitraj. Vi se pare că, în prima repriză, la faza Mihai Popescu – Dzeko, fundașul nostru trebuia să fie eliminat? Vă întreb, că ați fost fundaș chiar...

La prima vedere, nu pare un fault dur, lipsește intensitatea. OK, consecințele au fost grave, iar Dzeko s-a ales cu nasul spart. Dar, repet, faultul n-a fost unul brutal, iar Mihai Popescu n-a vrut să-și lovească adversarul. El a vrut să atace mingea. Nu sunt arbitru, dar nu mi s-a părut un fault de „roșu“.

„România are capacitatea de a merge la Mondiale“

Urmează meciul cu San Marino de mâine. Credeți că exisă riscul să ne încurce această națională?

Eu spun că nu o să avem probleme. În primul rând, sunt convins că jucătorii vor fi foarte motivați, după ce s-a întâmplat cu Bosnia. Cum suntem noi afectați de rezultat, vă asigur că ei sunt de două ori mai afectați! De asta spun că vor trata meciul ăsta, cu San Marino, cu mare ambiție și cu mare responsabilitate. Nici nu-mi imaginez că vom putea avea probleme cu San Marino. Vom câștiga.

Per total, rămâneți optimist în privința calificării la Mondiale? N-am mai fost acolo din 1998, de pe vremea dumneavoastră...

De ce nu? Normal că ne doream cu toții să începem cu dreptul, să batem Bosnia, mai ales că am jucat acasă. Dar echipa națională e pe un trend ascendent, chiar și cu această înfrângere. Naționala a jucat un fotbal extraordinar în multe meciuri din ultima perioadă. Să nu uităm lucrul acesta! OK, am pierdut acum cu Bosnia, dar asta nu înseamnă că, imediat, trebuie să ne pierdem încrederea că ne putem califica. Eu cred că echipa națională are capacitatea de a se lupta pentru a merge la Mondiale.

Ultima întrebare: pe Denis, care acum e în lotul convocat de Mircea Lucescu, când așteptați să-l vedeți și în teren, în tricoul naționalei?

Ca și părinte, e clar că îmi doresc să debuteze cât mai repede. Dar, în momentul de față, rezultatele naționalei sunt cele mai importante. Și îmi doresc ca echipa națională să aibă rezultate, să meargă la un turneu final, indiferent că va fi Denis acolo sau nu. Încă o dată: ca și părinte, îmi doresc ca și copilul meu să fie acolo, dar asta ține numai de el și de randamentul lui, de modul în care se prezintă la echipa națională. Oricum, și această convocare e un pas uriaș făcut de el și cred că e pe drumul cel corect.