Laszlo Boloni s-a întors la București! Antrenorul a reluat negocierile cu Răzvan Burleanu

Experimentatul antrenor a purtat mai multe discuții cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu, iar săptămâna trecută a venit la București pentru negocierile finale. Cu toate acestea, Boloni nu a oferit niciun răspuns până în prezent, iar Federația ar lua din nou în calcul variantele Edi Iordănescu și Adrian Mutu.

Laszlo Boloni s-a întors la București pentru a negocia cu FRF

După mai multe zile de tăcere, în care s-a aflat la Târgu Mureș, Laszlo Boloni s-a întors la București, vineri, pentru a relua negocierile cu Răzvan Burlean, anunță Gsp.

Boloni a anunțat, joi, că va oferi un răspuns final în 4-5 zile, dezvăluind că nu a ajuns încă la o înțelegere cu FRF.

"Nu pot spune nimic în acest moment despre discuțiile cu FRF. Nici că sunt deschise, nici închise. Pot spune ceva acum, dar peste 20 de metri să sune telefonul și să 'explodeze' totul. Să lăsăm lucrurile să decurgă normal. Știu că presa vrea un răspuns repede, dar am și eu viața mea

E adevărat, n-am răspuns la telefon. Vrei să-ți arăt câte apeluri am? Când am venit am stabilit un termen, vom vedea ce va fi. Cu siguranță în 4-5 zile voi explica totul", a spus Laszlo Boloni, pentru Gsp.ro.

Boloni ar putea ajunge la al doilea mandat de selecționer al României, după ce a mai stat pe banca tricolorilor între 2000 și 2001. Nancy, Sporting Lisabona, Rennes, Monaco, Al-Jazira, Standard Liege, Al-Wanda, Lens, PAOK,, Al-Khor, Ittihad, Royal Antwerp, Gent sau Panathinaikos sunt echipele antrenate de Boloni în carieră.

Vochin: "Așteptăm ca Boloni să trimită un răspuns repede, timpul s-a scurs"

Andrei Vochin, membru în Comisia Tehnică a FRF, susține că Boloni a primit patru oferte de la Răzvan Burleanu, iar antrenorul nu a oferit încă un răspuns, fiind lângă familie, în orașul natal.

„Acum se discută cu Boloni. La momentul ăsta s-a ajuns la ofertă-contraofertă, cred că la al patrulea tip de ofertă-contraofertă. Contraoferta se află la domnul Boloni şi FRF aşteaptă ca să dea un răspuns.

Aşteptăm să trimită un răspuns repede, că timpul s-a scurs. Nu fac parte din echipa de negocieri, dar cred că există un deadline, dar în cel mai scurt timp trebuie să dea un răspuns. Nu-mi dau seama (n.r. – care e răspunsul), cât timp mingea e în terenul lui.

Ţinând cont că te gândeşti la binele naţionalei, atunci trebuie să fii precaut când alegi persoana care să conducă destinele naţionalei. Trebuie să ţii cont de toate necunoscute şi să fii încredinţat că ai ales. Dacă te uiţi în oglindă să zici că ai ales situaţia cea mai bună în contextul dat”, a declarat Andrei Vochin, la Telekomsport.