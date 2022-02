Ladislau Boloni discurs sincer! De ce au căzut, de fapt, negocierile cu FRF: „Nu am mai văzut un asemenea contract!”

Tehnecianul de 68 de ani a dezvăluit că negocierile au Federația au căzut, deoarece oficialii FRF nu i-au putut oferi un contract care să conțină clauze clare cu privire la momentul în care poate fi demis.

„Nu am semnat încă un contract atât de unilateral cum mi s-a prezentat cel de la Federație. Ar fi formula cea mai simplă, dacă trebuie să explic mai bine, sunt în platou cei care au jucat în străinătate și au avut antrenori străini.

Nu cred că ați văzut vreun contract care să nu aibă un sfârșit decis. Ar fi fost rezolvate lucrurile și eu de vreo 2-3 ori am fost bucuros și răsuflam ușurat că am ajuns la semnarea contractului, într-un fel, încât puteam să îmi satisfacă munca. Știam că avem nevoie de muncă, munca înseamnă timp, timpul trebuia să fie asigurat, eram bucuros, dar ceea ce a fost valabil la ora 12 nu a mai fost valabil la ora 20, sau nu a mai fost valabil după o călătorie. A fost valabil prin discuție telefonică cu Federația, cu domnul Burleanu, și în timpul zborului, până când a ajuns la București nu a mai fost valabil.

Boloni: „Ne-au anunțat că au închis discuțiile și apoi s-au răzgândit!”

Nu am mai bătut palma și am spus „ok”, Federația a trimis scrisoarea avocatului meu care se afla în SUA, în ea ne-au înștiințat că se închid discuțiile. La care directorul tehnic al Federației care m-a sunat și mi-a zis că nu e chiar așa, că lucrurile se pot schimba și am reluat discuțiile.

Esențialul problemei e că dacă iei să analizezi contractul, îți dai seama că se putea termina după 6 luni de zile, dar și după un an de zile. Dacă luăm în calcul Liga Națiunilor, acolo văd o dată jucătorii și după jucăm 4 meciuri oficiale, nu poți cunoaște echipa, dar ei au capacitatea de a scăpa de tine”, a spus Ladislau Boloni la Digi Sport.

În cele din urmă, pe banca naționalei a fost numit Edi Iordănescu, care va avea ca obiectiv principal calificarea echipei naţionale de fotbal a României la EURO 2024 şi câştigarea grupei în Liga Naţiunilor.

Echipa naţională a României a rămas fără selecţioner la 14 noiembrie 2021,când antrenorul Mirel Rădoi a anunţat, într-o conferinţă de presă, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022. Rădoi preluase funcţia de selecţioner al României la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra.