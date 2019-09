DANEMARCA U21 - ROMANIA U21 | "Avem un avantaj clar!" Victoria e singura varianta pentru nationala lui Radoi: "Au invins Danemarca cu echipa a doua"

Romania U21 incepe azi, de la 19:30 in direct la PRO X campania de calificare la EURO U21 din 2021!

Romania U 21 se va deplasa in Danemarca pentru primul meci din preliminariile campionatului European 2021. Selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre aceasta partida si spune ca va schimba tactica fata de meciurile de la Euro 2020 si va aduce lucruri in plus in aceasta campanie.

"Vom implementa un alt sistem de joc, dar filosofia va fi aceeasi. Veti vedea aceleasi lucruri bune ca pana acum. Vrem totusi sa aducem in plus temporizarea, cred ca asta ne-a lipsit pana acum", a spus Radoi inainte de meciul de diseara.

Mihai Stoichita, director tehnic al FRF, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre sansele pe care nationala de tineret le are in noua campanie si a amintit ca Romania U21 a jucat un amical cu echipa Danemarcei, in care a reusit sa invinga chiar daca Mirel Radoi a folosit echipa a doua.

"Eu acum ma duc sa-l vad pe Mirel la treaba. Sa dea Dumnezeu sa repete performantele pe care le-a avut pana acum. Acum cateva luni, nestiind ca vom pica in grupa cu ei, am avut un meci amical cu Danemarca U21 in Spania, ei folosind echipa asta pe care o va folosi diseara. Noi, nefiind cu echipa care a participat la EURO, am castigat. De ce nu m-as astepta la o victorie? Avem o echipa buna, nu am emotii mari.

Avem un avantaj, pentru ca experienta internationala conteaza enorm. Jucatorii pe care ii mai avem si care au participat la faza superioara la turneu, au un avantaj clar", a spus Mihai Stoichita la PRO X.