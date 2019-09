Romania e sustinuta in drumul spre EURO de stadioane pline de... capitani.

Fanii care au venit la Ploiesti si-au pus banderolele cand au intrat pe stadion. 11 dintre romanii care au tinut un discurs in campania "Tu esti capitanul" vor fi in tribuna la finala EURO.



In Feroe si in Spania, vor merge cu nationala alti patru fani.