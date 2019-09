FIFA 20: Cine e cel mai bine cotat jucator din Liga 1! Ratingurile OFICIALE ale jucatorilor din Romania au aparut

Liga 1 a fost inclusa in premiera in jocul FIFA!

FIFA 20 apare la finalul lunii septembrie, iar Liga 1 este inclusa in premiera in cel mai popular simulator de fotbal din lume. Au aparut si ratinugurile jucatorilor, iar Harlem Gnohere este cel mai bine cotat, cu un punctaj de 74.

Pe locul 2 in topul ragingului FIFA 20 sunt doi portari si un fundas: Pigliacelli, Arlauskis si Vinicius, cu rating 73! Diogo Salomao de la FCSB are rating 72, la fel ca George Tucudean, Dennis Man, Nedelcu, Planic sau De Nooijer.



TOP JUCATORI DIN LIGA 1 IN FIFA 20

1. Gnohere (FCSB) 74

2. Pigliacelli (Craiova) 73

3. Vinicius (CFR Cluj) 73

4. Arlauskis (CFR Cluj) 73

5. Salomao (FCSB) 72

6. Tucudean (CFR Cluj) 72

7. Man (FCSB) 72

8. Nedelcu (FCSB) 72

9. Planic (FCSB) 72

10. De Nooijer (Viitorul) 72



Florinel Coman, departe de Mbappe!

Marele pariu al lui Gigi Becali e departe de cota uriasa la care viseaza patronul FCSB. Coman nu este in top 11 jucatori de la FCSB la capitolul rating in FIFA 20. Doar 69 a primit "Mbappe de Romania", mult sub originalul de la PSG, care are rating 89.

FIFA 20 va fi disponibil pe toate platformele pe 27 septembrie.

