Jucam cu Austria sau cu GERMANIA? Adversara de luni a tricolorilor a folosit 11 JUCATORI DIN BUNDESLIGA in meciul cu Norvegia

Pentru nationala Romaniei urmeaza o confruntare dificila, pe terenul unei reprezentative pline de fotbalisti legitimati in campionatul Germaniei.

Probabil ca selectionerul tricolorilor, Mirel Radoi, a avut un soc atunci cand a analizat lotul austriecilor. Vorbim despre o nationala care a crescut mult in ultimii ani in special datorita grupului urias de jucatori care evolueaza saptamana de saptamana in Bundesliga.

Drept dovada, la debutul in Liga Natiunilor (2-1 in deplasare cu Norvegia), Austria a folosit 14 jucatori, dintre care 11 veniti de la echipe de club nemtesti. Singurele exceptii au fost portarul Schlager (LASK Linz), fundasul Ulmer (Salzburg) si Grbic (Lorient), ultimul intrat pe teren abia in minutul 79.

In rest, viitoarea adversara a Romaniei a avut in joc fotbalisti de la Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Monchengladbach, Hoffenheim, Wolfsburg, Schalke, Mainz sau RB Leipzig. Per total, din lotul de 23 convocat de selectionerul Franco Foda, nu mai putin de 15 jucatori au fost adusi din fotbalul german.