EXCLUSIV | "Am facut istorie! Eu am avut un an foarte bun, am ajuns unde trebuie!" Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa ce a ajuns din nou cu Romania la Euro

Ianis Hagi a comentat la Pro X meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21, in urma caruia "tricolorii mici" au obtinut calificarea la Euro 2021.

Capitanul din aceasta seara al nationalei de tineret s-a declarat extrem de fericit si de mandru de ceea ce a realizat in acest an, spunand ca 2020 a fost un an foarte bun pentru el.

Ianis Hagi le-a transmis un mesaj si suporterilor, pe care si-i doreste alaturi in continuare, echipa avand nevoie de increderea fanilor.

"Emotii au fost, e imposibil sa nu ai emotii, important e cum le gestionam si cred ca le-am gestionat bine. Am condus meciul, am avut ocazii, stiam ca vom marca, stiam ca egalul ne este bun.

Suntem fericiti, am scris istorie! Nu s-a mai intamplat ca nationala Romaniei sa se califice la doua Campionate Europene la rand. Comparand cu campania trecuta, ne este greu fara suporteri, ne trebuie oameni in tribuna. Stim ca sunt langa noi chiar daca probabil cateodata nu avem rezultatele pe care si le doresc, dar stim ca sunt acolo si jucam si pentru ei, sa-i facem fericiti cum i-am facut in Italia si cum speram sa ii facem si la urmatorul campionat.

Sunt fericit, sunt mandru sa port aeasta banderola si tricoul cu numarul 10, e un moment foarte bun din cariera mea. Simt ca sunt mai bun, ambitia e foarte mare, motivatia la fel.

Nu inchei anul bine, tot anul a fost foarte bun pentru mine din toate punctele de vedere. Am ajuns la o echipa cu ambitii foarte mari, cu o presiune incredibila. Am avut evolutii bune in Scotia si in Europa League, sunt mandru de ce am reusit in 2020. Sunt inca la inceput de cariera, am multe lucruri de invatat si abia astept sa-mi ajut echipa de club pentru ca sunt ambitii foarte mari in acest sezon.

La Euro, vom da totul 100% asa cum am facut si campania trecuta, pentru suporteri, pentru familiile noastre, si daca vor fi alaturi de noi, cu siguranta vom fi fericiti. Suntem jucatori talentati, avem echipa buna si am demonstrat-o de fiecare data. Ne trebuie doar incredere si cu siguranta nu vom dezamagi", a declarat Ianis Hagi la Pro X, dupa meciul cu Danemarca.