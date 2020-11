EXCLUSIV | "Pentru meciurile astea ne-am nascut! Romania are din nou echipa mare!" Olaru, extaziat dupa calificarea la Euro U21

Darius Olaru a vorbit la Pro X despre calificarea echipei de tineret a Romaniei la Campionatul European din 2021.

Mijlocasul s-a declarat increzator in forta echipei U21 a Romaniei, fiind convins ca jucatorii vor reusi sa faca o figura frumoasa la turneul final din 2021.

"Am muncit foarte mult. E cu atat mai dulce calificarea cu cat a venit la ultimul meci. Cred ca meritam sa castigam fiindca am avut foarte multe ocazii, cred ca daca aveam nevoie de 3 puncte, puteam sa le obtinem.

Inseamna foarte mult calificarea. Am fost si la campania trecuta, chiar daca nu am prins foarte mult minute, si m-am simtit extraordinar, a fost cel mai frumos sentiment si cred ca acum va fi la fel. Nu stiu daca suntem barbati in aceasta seara, dar am aratat ca suntem o echipa foarte buna si ca meritam sa fim la Euro.

Speram sa egalam ce am facut data trecuta. Am simtit presiunea, era o finala pentru noi, dar pentru meciurile astea ne-am nascut, pentru asta ne pregatim zi de zi. Speram sa demonstram la Euro ca Romania are din nou echipa mare", a declarat Darius Olaru la Pro X, dupa meciul cu Danemarca U21, incheiat cu scorul de 1-1.